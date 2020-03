Tijdelijke consultatieruimte in containers naast spoed aan het ziekenhuis van Geel Jurgen Geyselings

14 maart 2020

19u07 5 Geel Vanaf maandag 16 maart kunnen huisartsen uit Geel patiënten doorverwijzen naar een uitzonderlijke consultatiefaciliteit aan Ziekenhuis Geel, wanneer ze inschatten dat een telefonisch consult voor een mogelijk besmette coronapatiënt onvoldoende is.

Op deze manier willen Ziekenhuis Geel, stad Geel, de huisartsen van de regio en Het Vlaamse Kruis extra zorg aan lokale inwoners bieden en de druk op spoed verminderen. “We vermijden zo ook dat mogelijke coronapatiënten zich fysiek verplaatsen naar wachtzalen van huisartsen en daar anderen besmetten”, klinkt het.

Twee containers

Ziekenhuis Geel heeft de tijdelijke consultatieruimte neergezet naast spoed. Het gaat om twee containers die met elkaar verbonden zijn. Een ruimte doet dienst als dokterskabinet, in de andere zit een onthaalmedewerker. Ziekenhuis Geel heeft de twee boxen uitgerust met het nodige medische en administratieve materiaal en zal ook voor de onthaalmedewerker zorgen.

Huisarts maakt afspraak

Huisartsen uit Geel kunnen na telefonisch contact met hun patiënt een afspraak inplannen in de afgezonderde box, indien ze een klinische inschatting van hun patiënt noodzakelijk vinden in het kader van het coronavirus. Iedere verwijzende huisarts krijgt een login en kan via een online agenda een afspraak inplannen voor zijn patiënt. Patiënten kunnen dan weer wel niet op eigen initiatief op consultatie in de huisartsenbox aan het ziekenhuis.

Initiatief Geelse huisartsen

De Geelse huisartsen organiseren zich om op weekdagen tussen 8u en 18u mogelijke coronapatiënten te ontvangen in de consultatieruimte. Vanaf maandag start er elke weekdag een huisarts in de ochtend en een andere in de namiddag. De Geelse huisartsenkring zal regelmatig evalueren hoeveel artsen er ingezet moeten worden om de toestroom de baas te kunnen.

We zouden geen hartinfarcten willen missen door de huidige coronacrisis Liesbeth Van Gestel

“Als huisarts waren we zelf vragende partij om een tijdelijke consultatieruimte vlakbij het ziekenhuis te installeren”, zegt huisarts Liesbeth Van Gestel. “We willen ervoor zorgen dat we nog onze gewone consultaties kunnen doen, die niet gelinkt zijn aan het coronavirus. We zouden met andere woorden geen hartinfarcten willen missen door de huidige coronacrisis.”

Voorzorgsmaatregelen

De huisartsen krijgen hetzelfde beschermingsmateriaal als de spoedartsen. Patiënten moeten ook voldoende afstand bewaren als ze wachten op hun beurt. Ze rijden in hun auto tot aan de consultatieruimte, waar vrijwilligers van Het Vlaamse Kruis hen vanop veilige afstand verdere persoonlijke instructies zullen geven. Elke patiënt wacht dus in zijn auto totdat de vrijwilliger hem komt halen voor de consultatie. Patiënten kunnen hun consultatie enkel met een bankkaart betalen, om contacten tot een minimum te beperken.

Richtlijnen bij symptomen

Neem telefonisch contact op met je huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of het ziekenhuis. Ga enkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt. Jouw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en maakt indien nodig voor jou een afspraak in de tijdelijke consultatieruimte aan Ziekenhuis Geel. Jouw huisarts zal je de nodige richtlijnen geven. Ga niet op eigen initiatief naar de consultatieruimte aan het ziekenhuis, je kan er enkel terecht na afspraak. Ga enkel naar spoed wanneer je dringend medische hulp nodig hebt.

Indien je een ziekteattest nodig hebt, spreek je af met jouw huisdokter hoe je dit kan bekomen (per post, digitaal, laten ophalen door een gezond persoon,…). Door de coronacrisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.