Tijdelijk gratis parkeren in Geel Wouter Demuynck

04 april 2020

14u39 4 Geel Zolang de federale coronamaatregelen gelden moet er in Geel niet betaald worden om te parkeren. Alle betaalautomaten werden daarom afgedekt.

Tijdens die periode is het ook niet nodig om in een blauwe zone een parkeerkaart te leggen. De stad waarschuwt wel dat het gratis parkeren geen vrijgeleide geeft om een loopje met de regels te nemen. “Denk er wel aan dat je de auto enkel mag gebruiken voor essentiële verplaatsingen. Je houdt een bezoek aan de winkel best zo kort mogelijk”, klinkt het.

Parkeerders moeten zich uiteraard ook nog aan de bestaande regels houden. Foutief parkeren kan nog steeds een boete opleveren.