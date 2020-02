Tiener riskeert celstraf voor handel in cocaïne: “Al verslaafd sinds mijn 14 jaar” Jef Van Nooten

04 februari 2020

12u18 2 Geel Een 19-jarige man uit Geel is al sinds zijn 14 jaar verslaafd aan cocaïne. Hij dealt ook aan zijn vrienden. De man riskeert nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden.

De 19-jarige L.H. uit Geel werd op 8 november 2019 op heterdaad betrapt tijdens het snuiven van een lijn cocaïne in Heist-op-den-Berg. “Hij deed dat in aanwezigheid van van zes minderjarige vrienden van zijn school”, zegt openbare aanklager Elke Van Dijck. “Bij een controle bleek hij in het bezit van vier zakjes ketamine en één zakje cocaïne.”

Tussenpersoon

In zijn gsm werden berichten aangetroffen waarin mensen aan hem vragen ‘om iets te fiksen’. “Zelfs toen hij nog minderjarig was, kreeg hij al zo’n berichten. Hij fungeerde als tussenpersoon voor de drugsvoorziening van zijn vrienden. Hij heeft ook zelf toegegeven dat hij dat deed als vriendendienst.”

14 jaar

De 19-jarige man gebruikt als sinds zijn 14 jaar cocaïne en ketamine. Het openbaar ministerie vraagt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden, gekoppeld aan begeleiding en een residentiële behandeling voor zijn drugsproblematiek.

Vonnis op 3 maart.