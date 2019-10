Ticketverkoop voor kerstmusical ‘Bobby, de elf’ start op 5 november Wouter Demuynck

29 oktober 2019

16u02 0 Geel Op 14 en 15 december staat er in Geel naar goede gewoonte weer een kerstmusical op het programma. De ticketverkoop voor ‘Bobby, de elf’, een zelfgeschreven kerstverhaal, start op 5 november.

Voor de kerstmusical doet de stad beroep op de Geelse regisseur Ief Dams, die het verhaal van ‘Bobby, de elf’ zelf schreef. Als baby belandt Bobby in de zak van de Kerstman en reist hij helemaal mee naar de Noordpool, waar hij opgroeit tussen de elfen als een van hen. Terwijl de wereld langzaam vergeet waar Kerstmis echt om draait, ontdekt Bobby tot zijn verbazing wie hij echt is.

Zaal De Waai

De voorstellingen van de kerstmusical vinden plaats op zaterdag 14 en zondag 15 december in zaal De Waai en duren telkens een klein uurtje. Op 14 december wordt van 13 uur tot en met 21 uur elk uur een nieuwe voorstelling gespeeld. Op zondag 15 december is dat vanaf 13 uur tot en met 19 uur.

Tickets zijn vanaf dinsdag 5 november om 10 uur online verkrijgbaar via www.visit-geel.be/tickets. Je kunt ze ook kopen in het infokantoor van de dienst toerisme en stadsanimatie en aan de balie van cultuurcentrum De Werft. Volwassenen betalen 8 euro in voorverkoop, de prijs aan de kassa bedraagt 10 euro. Voor kinderen jonger dan 14 jaar werd de verkoopprijs vastgelegd op 4 euro. Houders van een vrijetijdspas betalen ook 4 euro.