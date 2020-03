Thuishulp (33) pluimt senioren voor 51.000 euro: fraude komt uit wanneer ze zwangerschapsartikel bestelt op naam van 70-jarige man Jef Van Nooten

02 maart 2020

11u52 20 Geel Een 33-jarige vrouw uit Geel heeft twee oudere mannen gepluimd voor in totaal zo’n 51.000 euro. Als thuishulp beheerde de vrouw de rekeningen van haar slachtoffers. Maar ze deed persoonlijke aankopen met hun centen en schreef systematisch geld naar zichzelf over. Ze is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel.

De 33-jarige W.D.R. uit Geel werkte acht jaar lang als thuishulp bij de vzw Sowel. Ze moest zich onder meer ontfermen over een 87-jarige man die slecht te been was en een 70-jarige man met een beperking. Ze was niet alleen hulp in het huishouden, maar ze stond ook in voor het beheer van hun rekeningen.

Zalando

Gedurende meerdere jaren heeft ze daarbij geld van haar slachtoffers naar haar eigen rekeningen overgeschreven. Ze haalde voor zichzelf ook cash geld af met hun bankkaarten of gebruikte de kaarten om er onlineaankopen mee te doen bij Zalando of bol.com. “Ze deed er bovendien alles aan om de privéaankopen te camoufleren”, klonk het tijdens haar proces. “De verrichtingen gaf ze andere namen: als ze bijvoorbeeld een onlineaankoop bij een winkel deed, maakte ze er zelf een overschrijving naar de krant van. Als ze 40 euro afhaalde, was het eigenlijk 240 euro, en hield ze 200 euro bij.”

Zwangerschapsartikel

Het bedrog van de vrouw kwam aan het licht toen ze via bol.com een zwangerschapsartikel had besteld. De 70-jarige man kreeg plots telefoon van bol.com met een vraag over de bestelling.

De vrouw werd ontslagen toen de feiten aan het licht kwamen. Ze werkt nu als poetsvrouw. De rechter veroordeelt haar tot een gevangenisstraf van 8 maanden met uitstel.

Aan één slachtoffer moet ze 36.753 euro terug betalen, het andere slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 14.237 euro.