Thomas More-woordvoerder Luc Damen (61) gaat met pensioen: “Voor het grote zwarte gat heb ik totaal geen schrik” Wouter Demuynck

01 mei 2020

16u16 0 Geel Luc Damen (61), woordvoerder van hogeschool Thomas More, is sinds 1 mei officieel op pensioen. Na een carrière van 40 jaar, waarvan 36 bij Thomas More, wil hij volop van het leven gaan genieten. “Voor het grote zwarte gat heb ik totaal geen schrik, ik heb voldoende alternatieven om mijn leven een andere invulling te geven.”

Op 23 januari 1984 ging Luc Damen aan de slag op het Hoger Instituut der Kempen in Geel, wat later Katholieke Hogeschool Kempen zou worden en nu Thomas More heet. Tijdens die 36 jaar op de Geelse campus nam Damen verschillende rollen voor zijn rekening, maar hij stond vooral bekend als de woordvoerder van de hogeschool. In maart 2000 werd hij dat officieel.

Van het leven genieten

“Sindsdien heb ik honderden persmededelingen geschreven. Ik heb ze nog allemaal, een historicus gooit niks weg. Ik had deze job gerust nog een paar jaar kunnen doen, maar ik kan nu volwaardig op pensioen gaan. Ik zal me geen seconde vervelen en de belangrijkste reden is dat ik bij mijn vrouw gezien heb hoe snel het gewone leven gedaan kan zijn. Greet is drie jaar geleden aan kanker gestorven, ze is geen 56 mogen worden. Ik ga doen wat zij graag zou gedaan hebben: van het leven genieten alles wat erbij komt is meegenomen”, vertelt Luc Damen.

Vreemd slot van carrière

“Ik zal mijn collega’s missen, de sociale contacten en de sfeer op de Geelse campus. Ik werd zelf ouder, maar het publiek op de campus bleef altijd even jong, de studenten toch. Ik zal niet zo goed meer op de hoogte blijven van wat de jeugd doet en denkt, de nieuwste mode, de laatste grillen of snufjes. Door de omstandigheden sluit ik mijn carrière op een vreemde manier af: ik heb de laatste zeven weken van mijn loopbaan aan de keukentafel gewerkt. En de coronamaatregelen verhinderen dat ik op de gebruikelijke manier van mijn collega’s afscheid kan nemen. Dat hoop ik in post-coronatijden nog te kunnen doen”

Zwarte gat

Zich vervelen gaat Luc Damen niet snel doen. “Voor het grote zwarte gat heb ik totaal geen schrik. Mijn werk ga ik niet echt missen. Ik heb het altijd - ook nu nog - graag gedaan, maar ik heb voldoende alternatieven om mijn leven een andere invulling te geven. Met een boutade zeg ik dat wanneer het slecht weer is de historicus in het gemeentearchief van Dessel zit en als het mooi weer is gaat de amateur-ornitholoog wandelen en vogels kijken. En ik zal me op een of andere manier nog wel nuttig maken voor de maatschappij. Maar zowel de historicus als de ornitholoog zullen zich voorlopig naar de coronamaatregelen moeten schikken.”