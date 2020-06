Thomas More organiseert campusbezoeken in kleine groepen: “Met tekst en uitleg en in alle veiligheid” Wouter Demuynck

17 juni 2020

17u17 2 Geel Voor een echte opencampusdag is het nog te vroeg, maar hogeschool Thomas More - met in de Kempen vestigingen in Geel, Vorselaar en Turnhout - gaat vanaf 22 juni enkele geleide campusbezoeken organiseren in groepjes van maximaal tien personen om studenten toch de kans te geven om hun campus in het echt te zien. De campusbezoeken komen er in aanvulling op de online opencampusdag van 27 juni.

De eerste online opencampusdag op 25 april was met 1.500 geregistreerde studiekiezers en 30.000 standbezoeken een succes. Toch blijft een bezoek aan de campus zelf een gemis voor de studenten. “Nu het einde van het schooljaar nadert, merken we uit de vele contacten die we met studiekiezers hebben, onder andere via onze websitechat, dat de behoefte om de campus en de lokalen met eigen ogen te bekijken heel groot is. En het is begrijpelijk dat je eerst wil zien waar je straks terechtkomt voor je een definitieve keuze maakt, ook als dat een lege campus is”, zegt Veerle Heyvaert, directeur communicatie van Thomas More.

Sfeer opsnuiven

“Daarom organiseren onze opleidingen korte rondleidingen in groepjes van maximaal 10 personen langs de belangrijkste plekjes van hun campus, zoals auditoria, labo’s en skillslabs, het leercentrum en het studentenrestaurant. Met tekst en uitleg en in alle veiligheid: met mondmasker, handgel en voldoende afstand. De studiekiezers kunnen één begeleider meebrengen. Door het zo te organiseren hopen we zoveel mogelijk studiekiezers de kans te geven onze infrastructuur te bezichtigen en hopelijk toch ook iets op te snuiven van de sfeer op onze campussen.”

De hogeschool organiseert van 22 tot 26 juni en van 29 juni tot en met 4 juli geleide campusbezoeken. Een campusbezoek reserveren kan via www.thomasmore.be/kom-eens-kijken.