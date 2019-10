Thomas More opent multifunctioneel sportterrein: “Geschikt voor basketbal, minivoetbal en tennis” Wouter Demuynck

03 oktober 2019

17u47 1 Geel De studenten van Thomas More kunnen voortaan gebruik maken van een gloednieuw multifunctioneel sportterrein op hun campus aan de Kleinhoefstraat in Geel. De aanleg van het terrein - geschikt voor basketbal, minivoetbal en tennis - werd bovendien volledig gecoördineerd door de laatstejaarsstudenten van de opleiding Bouw.

Bij Thomas More Geel dragen ze sport hoog in het vaandel. Met een sportkaart van 20 euro kunnen de studenten voor een volledig academiejaar in onze provincie terecht bij 150 clubs. In Geel zijn sporthal Axion, vlakbij de campus van de hogeschool, en het stedelijk zwembad belangrijke trekpleisters voor de sportende studenten. Op en rond de campus komt sportsite Axion verder tot ontwikkeling. Het stadsbestuur heeft er recent een aantal voetbalvelden aangelegd en plant een tweede sporthal naast de huidige op gronden van de hogeschool.

“De sportvelden van Thomas More sluiten daar naadloos bij aan. Vorig academiejaar werden er twee beachvolleybalterreinen, drie petanquebanen en een calisthenics park aangelegd”, zegt Lieselotte Heymans, diensthoofd Studentenvoorzieningen. En nu wordt daar een nieuw multifunctioneel sportterrein aan toegevoegd. Het is geschikt voor basketbal, minivoetbal en tennis. Het veld is op de eerste plaats bedoeld voor studenten en personeelsleden van Thomas More, maar het kan ook gehuurd worden door externen.”

De aanleg van het multifunctionele sportterrein werd volledig gecoördineerd door de laatstejaarsstudenten Bouw. Ze begonnen er in de paasvakantie aan en leverden het terrein in augustus op. Ze overlegden met de stad voor de inplanting en de vergunningen, bereidden de contracten en contacten met aannemers en leveranciers voor en deden beroep op een helpende hand van de leerlingen van de bouwopleiding van Kogeka in Geel.