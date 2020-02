Theatergezelschap Foelz speelt ‘De vrouw met de baard’: balanceren op een koord tussen haat en liefde Wouter Demuynck

27 februari 2020

13u29 0 Geel In maart brengt het Geelse theatergezelschap Foelz het stuk ‘De vrouw met de baard’ van Koos Terpstra op de planken. Het stuk gaat over het balanceren op een koord tussen haat en liefde, tussen idealisme en realiteit en hoe iedereen het beste probeert te maken van zijn leven.

“Het klinkt allemaal heel heftig, maar er is zeker ook plaats voor humor”, vertelt Anke, die de rol van de vrouw met de baard op zich neemt. “Er komen heel wat personages langs, van politici tot clowns, en dat zorgt voor een leuke afwisseling.”

Externe regisseur

Voor het eerst speelt Foelz met een externe regisseur, Eddy Verdonck. Het stuk wordt gespeeld in de refter van Kringwinkel Zuiderkempen in Geel. “We zijn heel blij dat we weer gebruik mogen maken van deze accommodatie. Het is een unieke locatie en de samenwerking met de Kringwinkel verloopt telkens heel vlot”, vult Anke aan.

Reserveren voor het stuk kan via de website www.foelz.be of telefonisch op 0470/26.94.77. De première is op 7 maart. Voor het eerst is er ook een zondagnamiddagvoorstelling, op 15 maart om 14 uur, met koffie of thee en taart. De andere speeldata zijn 14, 20, 25 en 28 maart. Alle andere voorstellingen beginnen om 20 uur. Een ticket kost 9 euro. 60+’ers en opendoek-leden betalen 8 euro.