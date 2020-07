The Voice Senior-winnaar John Leo brengt ode aan Will Tura met nieuwste single Wouter Demuynck

09 juli 2020

11u04 1 Geel Gelenaar John Leo, die de allereerste editie van The Voice Senior won, brengt met zijn nieuwste single ‘Geen zomer zonder jou’ een ode aan de binnenkort jarige Will Tura. Het was Will Tura zelf die aan John Leo voorstelde om zijn lied uit 1968 opnieuw op te nemen.

Het gaat John Leo voor de wind sinds zijn overwinning op The Voice Senior in december 2018. Hij nam een album - ‘Nooit Te Laat’ - op dat goed scoorde en had een drukbezette agenda. Ook zong hij, op vraag van Will Tura zelf, een eigen versie van Wills ‘Geen zomer zonder jou’. De single is te vinden op het album van John Leo.

Nieuwe repetitieruimte

Door de coronacrisis moesten heel wat optredens verplaatst worden naar een latere datum, maar John Leo hoopt dat hij vanaf het najaar weer regelmatig op de Vlaamse podia zal staan. “Ik heb de voorbije maanden niet stilgezeten. Ik heb van de vrijgekomen tijd gebruik gemaakt om een nieuwe repetitieruimte in te richten en heb nieuwe programma’s samengesteld waarmee ik binnenkort het land in trek. Ook met mijn live band wil ik opnieuw gaan optreden. Daarnaast zijn er ook mijn twee kleinkinderen, voor wie ik altijd graag wat tijd vrijmaak.”