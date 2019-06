The Voice Senior-winnaar John Leo brengt eerste album uit: “Dat ik dit na 50 jaar nog mag meemaken” Wouter Demuynck

10 juni 2019

01u01 0 Geel Enkele maanden na zijn winst op het VTM-programma The Voice Senior is het eerste album van Gelenaar John Leo (67) af. Zaterdag hield hij in Tony’s Muziekhuis een signeersessie voor zijn fans, die talrijk aanwezig waren om een gesigneerde versie van het album Nooit te laat te bemachtigen.

John Leo, de artiestennaam van Leo Geudens, kroonde zich eind december tot de eerste winnaar van The Voice Senior. De poulain van coach Walter Grootaers won oorspronkelijk een single-opname, maar platenfirma Universal Music besliste al vrij snel om een heel album op te nemen. Een hele resem topartiesten - zoals Will Tura, Helmut Lotti, John Terra, Udo en Sabien Tiels - kropen daarvoor in de pen en schreven een lied voor John. Ook de klassiekers waarmee John Leo zich naar de finale zong - ‘Verloren hart, verloren droom’ en ‘De clown’ - kregen een plaats op het album en werden in een nieuw jasje gestoken.

John Leo is in de muziekwereld al zo'n 50 jaar actief met zijn John Leo Showband, een begeleidingsorkest dat in het verleden heeft samengewerkt met grote namen zoals de Engelse zanger Engelbert Humperdinck. Nu treedt John voor het eerst op de voorgrond en dat kan hij nog steeds nauwelijks vatten. “Het is echt machtig, ik had destijds niet durven denken dat artiesten als Sabien Tiels of Will Tura een nummer voor mij zouden schrijven. Dat ik zoiets nog mag meemaken na 50 jaar is geweldig”, glimlacht John Leo. “Ik wil vooral Marc Dex nog eens bedanken. Hij heeft me overtuigd om deel te nemen aan The Voice Senior, hoewel ik initieel toch wat tegen zo’n wedstrijden was. En kijk: dit is het resultaat. Hij en zijn vrouw hebben nog een etentje van mij te goed.”

Intussen raakt de agenda van John Leo ook aardig volgeboekt. Onlangs stond hij nog op Het Schlagerfestival en deze zomer liggen er nog een pak optredens in het verschiet. “Ik zit dit jaar nog aan de hele kustlijn en ik ga ook optreden op De Vlaamse Top 10 in Diksmuide en op Yesterdayland in Bobbejaanland", aldus John, die inmiddels ook al een echte BV is geworden. “Of ik nu naar Limburg, de Ardennen of Antwerpen ga: overal kennen ze John Leo. Maar daar heb ik geen last van, hoor. Het is toch het bewijs dat het tv-programma heel veel bekeken is.”

Bij platenfirma Universal Music twijfelde men niet lang om met John Leo meteen een album op te nemen. “Muzikaal klikte het heel snel - bij John hadden we meteen een goed gevoel”, vertelt Gino Moerman van Universal Music. “We hebben snel een goede producer erbij gehaald en ze zaten op dezelfde golflengte. Je moet immers ook geen jaar wachten om zoiets uit te brengen.”

Voor de signeersessie van John Leo liep Tony’s Muziekhuis in Geel zaterdag aardig vol. Fans maakten van de gelegenheid ook gretig gebruik om op de foto te gaan met hun idool. Het album Nooit te laat is te vinden in allerlei speciaalzaken zoals Tony’s Muziekhuis, alsook bij MediaMarkt en op streamingdienst Spotify.