Tal van optochten en herdenkingen in de Kempen ter ere van 75 jaar bevrijding Wouter Demuynck

06 september 2019

18u22 0 Geel In heel wat Kempense gemeenten en steden worden er activiteiten georganiseerd om de 75ste verjaardag van de bevrijding te vieren. We pikten er enkele uit.

De Landcomponent van Defensie en het War Heritage Institute vormen voor deze gelegenheid een historische colonne, die bestaat uit 20 moderne voertuigen en een 20-tal gerestaureerde en unieke WOII-voertuigen. Een groot deel van die laatste voertuigen nam ook effectief deel aan de bevrijding in 1944. De colonne wordt afgesloten met een 30-tal WOII-voertuigen van derde partijen.

Op dinsdag 10 september strijkt de colonne om 12 uur neer op de Grote Markt in Turnhout, waar er twee uur animatie en een static show rond de colonne is voorzien. Om 16 uur wordt de colonne verwacht op de Markt van Geel, waar tot 20.30 uur eveneens animatie zal voorzien zijn. De dag erna kan je de colonne nog van 9 tot 19 uur bezichtigen op de Markt. Zo geeft het Bataljon Bevrijding 5de Linie in Geel dinsdag om 19 uur een demonstratie met blanco munitie. Woensdag doen ze dat nog eens over om 9.30, 10.30 en 15.30 uur.

Op zaterdag 14 september herdenkt de Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen de 75ste verjaardag van de bevrijding van Mol. Samen met familieleden van soldaten worden een aantal graven en monumenten in Achterbos, Sas 6 en Donk bezocht. Er wordt verzameld om 13.30 uur op de speelplaats van het Sint-Jan Berchmanscollege.

In Herselt wordt op zondag 8 september de bevrijding uitgebreid herdacht met een doortocht van authentieke Britse voertuigen en een feestelijke verwelkoming in elk deeldorp. De doortocht verloopt langs de kerkpleinen van Ramsel (10 uur), Herselt (11.30 uur), Blauberg (15.30 uur) en Bergom (17.30 uur). Om 14 uur houdt de colonne halt aan de kapel van Varenwinkel. Alle toeschouwers krijgen een vlaggetje om samen, net als toen, de colonne bij hun intrede toe te juichen.

Op zondag 22 september om 13 uur opent de tentoonstelling ‘Herentals tijdens WO II’ in het Instituut van de Voorzienigheid in de Wolstraat. Je ziet er foto’s, affiches en allerlei voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. De herdenkingsdag op 23 september start om 13.30 uur met een stoet vanop de Grote Markt naar het Besloten Hof in de Nonnenstraat. Aan het monument van de (wees)kinderen vindt de officiële herdenking plaats.