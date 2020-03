Studenten vechten voor meisje: vier vrienden staan terecht voor rechtbank Jef Van Nooten

03 maart 2020

16u36 0 Geel Vier studenten uit Geel mochten het dinsdag komen uitleggen op de correctionele rechtbank in Turnhout. Op een studentenfuif in De Waaiburg vochten ze om een meisje. “Twee groepen die vechten om een meisje. Hoeveel films zijn daar al van gemaakt”, vraagt één van de advocaten zich af.

Een vechtpartij op een fuif om een meisje. Het gebeurt zowat elk weekend tijdens één of andere Kempense tentfuif. Maar deze vier vrienden uit Geel hebben de pech dat ze net meerderjarig waren toen ze op 21 september 2018 in zo’n vechtpartij betrokken raakten tijdens een fuif voor de eerstejaarsstudenten van de Thomas More Hogeschool. Tijdens de fuif deden zich vier incidenten voor. “Eerst in de zaal, dan in de gang, en daarna buiten”, zegt openbaar aanklager Elke Van Dijck. “De security haalde de politie er bij. Die nam één van de vier vrienden mee, maar ook daarna kwam het nog tot een vechtpartij.”

Spanningen

Het slachtoffer van de vier beklaagden had een tijd een relatie gehad met een meisje. Die relatie was beëindigd waarna het meisje een relatie was begonnen met één van de vier vrienden. Dat zorgde al een tijd voor wederzijdse spanningen. “Eén van de beklaagden gaf ook een slag aan een security-agent, toen hij uithaalde naar zijn slachtoffer maar mis sloeg”, aldus nog Elke Van Dijck.

Werkstraf

De aanklager vorderde een werkstraf tot 60 uur tegen de studenten. “Eén van hen stond bij de security al gekend als iemand die vaker agressief is. Voor hem zou een cursus agressiebeheersing ook niet slecht zijn”, besluit Van Dijck.

Op 7 april kennen de studenten hun straf.