Studenten Thomas More vallen in de prijzen met ontbijtkoekje: “Snelle hap die toch volwaardig is” Wouter Demuynck

21 mei 2020

16u55 0 Geel Studenten Agro- en Biotechnologie van de Geelse campus van Thomas More hebben de tweede prijs weggekaapt op de Food At Work Ecotrophelia Awards, waarbij jongeren worden uitgedaagd om een innovatief en duurzaam voedingsproduct voor de toekomst te ontwikkelen. Met hun tarweloos ontbijtkoekje PoirOat creëerden ze een kant-en-klaar ontbijt dat toch veelzijdig en gezond is.

De Food At Work Ecotrophelia Awards wordt georganiseerd door Fevia. De federatie van de voedingsindustrie gaat met de wedstrijd op zoek naar een innovatief voedingsproduct. Zes studenten Agro- en Biotechnologie van Thomas More Geel gingen aan de haal met de tweede prijs met PoirOat, een ontbijtkoek van Belgische conferenceperen. “Het is een trend: veel mensen slaan het ontbijt over”, vertelt student Stef Maes. “Met PoirOat ontwikkelden we een kant-en-klaar product, een snelle hap die toch veelzijdig, volwaardig en gezond is.”

Acht verschillende smaken

Het ontbijtkoekje speelt niet enkel in op de huidige trend, maar is ook duurzaam doordat er lokale producten en restproducten worden gebruikt. “PoirOat bestaat voor 60 procent uit Belgische conferenceperen”, zegt Jeroen Joris. “Door de pulp te mengen met bruine rijstmeel en wei-eiwitten verkrijgen we de textuur van een koekje zonder tarwe te gebruiken. We hebben het in acht verschillende smaken, in een palet van vertrouwd tot verrassend, zodat ons koekje nooit gaat vervelen.”