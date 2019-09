Studenten Thomas More overnachten op campus na eerste schooldag Wouter Demuynck

16 september 2019

17u05 1 Geel De eerste dag van het academiejaar gaat bij de Thomas More-hogeschool telkens gepaard met enkele ludieke activiteiten. Zo brengen in Geel ongeveer 1.000 studenten de nacht door op de campus om het nieuwe jaar in te wijden.

De studenten op de Geelse campus konden maandag kennismaken met hun opleiding en hun medestudenten, maar wie dat wilde kon zelfs overnachten op de campus. Ongeveer 1.000 studenten stelden hun tentje op de pop-up-camping op of rolden hun matje uit in een van de slaapzalen. Voor hen is er een uitgebreid avondprogramma voorzien, met een barbecue en optredens van een comedian, de Nootoplossing, Hot Rod en Double U.

Ook in Turnhout was er een festivalcamping met het nodige entertainment, zoals een dj-set, een film en een barbecue. In Vorselaar gooien ze het dinsdag over een andere boeg. Dan geven burgemeester Lieven Janssens en unitmanager Katelijne Van der Pas de aftrap voor het nieuwe academiejaar door het eerste pintje te tappen en de karaoke op gang te trappen.