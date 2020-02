Studenten Thomas More ontwerpen mobiele winkel voor mensen met beperking: eenvoudig kassasysteem én geschikt voor rolstoelgebruikers Wouter Demuynck

17 februari 2020

18u43 0 Geel Nog de hele week kunnen studenten van Thomas More in Geel op hun campus inkopen doen bij een mobiele winkel die door de studenten op maat is gemaakt van mensen met een verstandelijke beperking. Dankzij een vereenvoudigd kassasysteem en een toog die in hoogte verstelbaar is, krijgen ook personen met een beperking een plaats op de campus.

De inclusieve wagenwinkel kwam tot stand door de samenwerking tussen tal van studenten en organisaties. Studenten van de opleiding Bouw ontwierpen en bouwden de winkel zelf, in nauw overleg met de mensen met een verstandelijke beperking die de winkel bemannen. Een IT-student ontwikkelde een eenvoudiger kassasysteem en studenten Sociaal Werk staan de mensen met een beperking bij tijdens het uitbaten van de winkel.

Kassasysteem met iconen

Dankzij enkele aanpassingen kunnen ook mensen met een verstandelijke beperking aan de slag in de wagenwinkel. “Het kassasysteem is het belangrijkste aspect. Het is helemaal aangepast aan mensen met een verstandelijke beperking: je moet niet kunnen lezen, schrijven of rekenen”, zegt Aleidis Deville, docent Sociologie en projectcoördinator rond internationale sociaal-inclusieve projecten op Thomas More.

“Alles werkt met iconen. Stel dat een student een pak koekjes en een plantje wil kopen, dan hoeft de verkoper enkel op die twee icoontjes te drukken. Samen kost dat vijf euro, waarop er ook een briefje van vijf euro verschijnt. Zo gaat het ook te werk voor wisselgeld. Daarnaast is de toog verstelbaar in hoogte voor rolstoelgebruikers en is de winkel heel mobiel doordat het uit modules bestaat. Die hebben elk hun kleur, wat het voor hen makkelijker maakt om het op en af te bouwen.”

Open campus

Deze week wordt de winkel bemand door mensen van MPI Oosterlo, Het Eepos, Oxfam, ‘t Twijgje en OPZ Geel. Zij verkopen onder meer verse soep, snoep, wenskaartjes en geschenkverpakkingen. Alle inkomsten gaan ook naar die betrokken organisaties. Ook in de toekomst zal de wagenwinkel gebruikt blijven worden, zowel door studenten als de partnerorganisaties. “In het kader van het Inclusive Campus Life-project willen we een open campus zijn. We werken daarom zoveel als mogelijk met mensen met een intellectuele beperking. Dat is immers nog vaak een vergeten groep - alsof zij niets kunnen bijleren. Ze kunnen wel degelijk leren”, vervolgt Deville.

Aangepaste opleiding

“Vorig jaar hadden we drie studenten die een opleiding volgden met onze studenten in een peter- en meterschap. Uiteraard is het voor hen niet mogelijk een hele bachelor te volgen, maar ze kunnen op eigen tempo wel een aangepaste opleiding volgen. Voor bijvoorbeeld onze studenten sociaal werk, ergotherapie en psychologisch assistent is het belangrijk om kennis te maken met deze doelgroep.”

“Wekelijks is er ook iemand het syndroom van Down die de wagenwinkel komt poetsen omdat die dat graag doet. Ook in onze winkel, waar we cursussen en dergelijke verkopen, en onze keuken werken personen met het downsyndroom. We proberen hen zoveel mogelijk te integreren, typisch voor Geel als Barmhartige Stede.”