Studenten en bedrijven vinden elkaar op drukke jobbeurs van Thomas More en KU Leuven Wouter Demuynck

19 februari 2020

16u58 2 Geel Op de Geelse campus van Thomas More en KU Leuven stelden woensdag maar liefst 205 bedrijven en organisaties uit Vlaanderen en Nederland hun vacatures voor tijdens de 35ste editie van de jobbeurs. Daarmee was de beurs, net zoals vorig jaar, helemaal volzet.

Het was weer over de koppen lopen tijdens de 35ste jobbeurs op Thomas More. Niet alleen de studenten waren talrijk aanwezig, ook heel wat bedrijven tekenden present. Met 205 bedrijven was jobbeurs immers helemaal volzet.

‘War for talent’

“Het gaat nog altijd goed op de arbeidsmarkt, bedrijven voeren noodgedwongen een echte ‘war for talent’. De 205 standen bleken ook dit jaar weer niet te volstaan om alle geïnteresseerden een plaatsje te geven”, klinkt het bij de hogeschool. “De beurs richt zich niet enkel op studenten van Thomas More en KU Leuven die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. Iedereen die een job zoekt, is welkom.”

Tot het einde van het academiejaar krijgt de jobbeurs nog een virtueel vervolg. Op de online jobbeurs hebben de deelnemende bedrijven online een stand en beschikken de studenten over webruimte om zichzelf voor te stellen. Een paar honderd studenten postten er hun CV en ook al 222 bedrijven schreven zich ervoor in.

Toekomstdag

Voor leerlingen uit arbeidsmarktgerichte opleidingen van het secundair onderwijs was er een Toekomstdag. Zij konden naar de jobbeurs gaan en een sollicitatietraining volgen, maar kregen eveneens informatie over het hoger onderwijs.

“Daarbij gaat veel aandacht naar de vijf domeinen waarin Thomas More zowel bacheloroplei-dingen als graduaatsopleidingen organiseert. Het verschil tussen de twee niveaus staat centraal. Veel leerlingen uit arbeidsmarktgerichte opleidingen zullen zich beter thuis voelen in een graduaatsopleiding, dat bovendien een mooie opstap naar een bacheloropleiding kan zijn.”