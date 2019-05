Studenten bouwen mobiele winkelwagen voor mensen met beperking: “Willen hen in het campusleven integreren” Wouter Demuynck

24 mei 2019

16u31 8 Geel Vrijdag onthulden de studenten Bouw, Elektronica-ICT en Sociaal Werk op de Geelse campus van Thomas More hun mobiele ‘wagenwinkel’. Die wagenwinkel is speciaal ontworpen voor mensen met een beperking zodat zij in het campusleven geïntegreerd worden door er allerlei producten aan de man te brengen.

Tweedejaarsstudenten van de professionele bachelor Bouw gingen, in samenwerking met hun collega’s van Elektronica-ICT en Sociaal Werk, aan de slag met een duidelijke opdracht: maak een mobiele wagenwinkel met keukenfaciliteiten, verstelbare toog voor verkoop en makkelijk bruikbare kassa die bovendien rolstoeltoegankelijk. De studenten maakten een ontwerp dat ze voorstelden aan de verschillende gebruikersgroepen en bouwden ten slotte de winkelwagen. Het OCMW van Geel zorgde voor extra middelen om de wagen te bouwen.

Het project kadert in het Inclusive Campus Life-project (IC Life), een driejarig internationaal Erasmus+-project waarvan Thomas More de projectleider is. “Het idee van IC Life is het leven op de campus inclusiever in te richten door mensen met een verstandelijke beperking te integreren in het campusleven”, legt Aleidis Devillé, project manager van IC Life, uit.

“De doelstelling is tweevoudig: enerzijds mensen met een verstandelijke beperking een duwtje in de rug geven en hen een plaats geven in het reguliere onderwijsaanbod, anderzijds de reguliere studenten de kans geven om ongedwongen met mensen met een verstandelijke beperking leren om te gaan. En daar leent de mobiele wagenwinkel zich helemaal toe.”

De bedoeling is dat verschillende Geelse organisaties met de winkelwagen allerlei snuisterijen verkopen, van zelfgemaakte neonlampjes tot verse land- en tuinbouwproducten. De wagen blijft in de Agora van de campus staan, zodat alle studenten gebruik kunnen maken van de wagen tijdens evenementen. Aangezien de wagen wieltjes heeft, kan hij makkelijk worden opgesteld bij activiteiten van partnerorganisaties zoals dagcentra voor mensen met een verstandelijke beperking, Oxfam en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Geel.