Student voert onderzoek naar centrumbus in Geel Wouter Demuynck

22 januari 2020

14u28 1 Geel Een student Mobiliteitswetenschappen van de Universiteit Hasselt voert een onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘centrumbus’ in Geel. Met een enquête, die nog tot en met 10 februari kan ingevuld worden, wordt er gepeild naar de interesse van de Gelenaars. Het stadsbestuur meldt dat er geen concrete plannen zijn voor een centrumbus maar dat ze de resultaten zal bekijken.

In Hasselt is er met de Boulevardpendel al een centrumbus te vinden. Zo’n bus legt een traject af binnen een bepaald gebied, maar kan ook haltes buiten het centrum hebben, bijvoorbeeld in een deeldorp.

Een student Mobiliteitswetenschappen voert nu onderzoek of er interesse voor of nood is aan een centrumbus in Geel. De enquête bevraagt welke vervoersmiddelen er gebruikt worden om naar Geel te komen, voor welke redenen mensen naar Geel komen, of een bus die in een lus rijdt een meerwaarde kan zijn en welke haltes interessant zouden zijn. Ten slotte wordt de vraag gesteld of je gebruik zou maken van dit type busvervoer, of waarom juist niet. De enquête kan nog tot en met 10 februari ingevuld worden en is te vinden op de website van de stad.

Resultaten

“De student zal de resultaten van het onderzoek aan onze dienst mobiliteit bezorgen”, klinkt het bij de stad. “Er zijn nog geen concrete plannen om een soort van centrumbus in te voeren maar we vinden de resultaten zeker interessant voor toekomstige denkpistes op dat vlak.”