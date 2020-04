Student mobiliteitswetenschappen onderzoekt verplaatsingsgedrag van shoppers in Nieuwstraat Wouter Demuynck

29 april 2020

12u24 0 Geel Een student mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt peilt met een enquête naar het verplaatsings- en bestedingsgedrag van mensen die winkels of horecazaken in de Nieuwstraat in Geel bezoeken. Op basis van de resultaten zal de student aanbevelingen geven aan de stad om de mobiliteit in het centrum te organiseren.

Met de enquête onderzoekt de student onder meer welk vervoersmiddel mensen gebruiken om te komen winkelen in de Nieuwstraat. Deelnemers aan de enquête krijgen ook de mogelijkheid om hun mening te geven over de maatregel om van de Nieuwstraat een fietsstraat te maken en of die maatregel er al dan niet voor zal zorgen dat ze er vaker zullen winkelen.

Aanbevelingen

“De student zal ook bij heel wat centrumhandelaars een aparte enquête afnemen om de resultaten naast die van de klanten te kunnen leggen. Zo wordt duidelijk of het beeld dat handelaars hebben over het verplaatsings- en bestedingsgedrag van hun klanten juist is. Op basis van de resultaten wil de student de stad aanbevelingen geven om de mobiliteit in het centrum, en meer bepaald in de omgeving van de Nieuwstraat, te organiseren”, klinkt het bij de stad.

Alle antwoorden zullen anoniem behandeld worden en enkel gebruikt worden voor de bacherlorproef van de student. De enquête loopt tot en met 8 mei 2020 en kan teruggevonden worden op de website van de stad Geel.