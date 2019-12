Structurele sluikstorter van het rode paadje geïdentificeerd Wouter Demuynck

01 december 2019

19u29 0 Geel De gemeenschapswacht van Geel heeft, samen met de politie, afgelopen donderdag een verdachte tegengehouden die structureel sluikstortte in het rode paadje. Sinds mei zet de stad mobiele camera’s in om overtreders aan te pakken.

Het rode paadje, de verbindingsweg tussen Technische Schoolstraat en de parking aan het station, is een plaats die al geruime tijd geteisterd door veelvuldig sluikstorten. Camerabeelden registreerden een verdachte die meermaals hetzelfde soort huishoudelijk afval stortte in het rode paadje. Dankzij een gezamenlijke actie van politie en stadsdiensten kon de dader op donderdag 28 november geïdentificeerd worden.

“Zulke maatregelen blijken nodig voor het schone straatbeeld te behouden. Het is uiteraard niet de bedoeling om een enkeling te viseren”, zegt burgemeester Vera Celis (N-VA). “Sensibiliseringscampagnes informeerden in het verleden over oplossingen en mogelijke boetes. Maar wanneer deze campagnes onvoldoende effect hebben en problemen blijven aanhouden, is het tijd om een versnelling hoger te schakelen.”