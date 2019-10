Stijn en Berre behalen vijfde plaats op WK voor bakkers Wouter Demuynck

24 oktober 2019

16u06 0 Geel Stijn Van Kerckhoven en Berre Ceuppens, respectievelijk bakker-leerkracht en oud-leerling van de bakkersafdeling van Sint Jozef Geel, hebben een vijfde plaats behaald op het Mondial du Pain - het WK voor bakkers - in Nantes. In de categorie nutritionele broden behaalden ze zelfs de gouden medaille.

Tijdens dit WK voor bakkers werd het team gecoacht door Frank Van Vaerenbergh, die op het Mondial du Pain van 2015 brons behaalde. De deelnemers uit 16 verschillende landen moesten in een tijdspanne van tien uur o.a. twee soorten baguettes, verschillende sierbroden, nutritionele broden, croissants, vier soorten koffiekoeken, brioches, twee soorten belegde broodjes, een brood typisch voor je land en een decoratief sierstuk in deeg bereiden.

Goud voor nutritioneel brood

Het Japanse team won uiteindelijk de wedstrijd, terwijl de Belgen op een lovenswaardige vijfde plaats eindigden. Binnen de verschillende disciplines werden er nog deelprijzen uitgereikt: Stijn en Berre behaalden in de categorie nutritionele broden het goud. Hier pakten zij uit met een eigen creatie van coach Frank van Vaerenbergh: zuurdesembrood met een infuus van netels, rode biet en amandeltjes.

Met hun vijfde plaats hebben Stijn en Berre ook een ticket voor de wedstrijd ‘The Best of Mondial du Pain’ van volgend jaar in Peru beet, waar de zes beste bakkersduo’s ter wereld het tegen elkaar opnemen.