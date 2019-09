Stig Broeckx wordt ambassadeur van Geelse G-sportdag Wouter Demuynck

23 september 2019

18u03 2 Geel Op zaterdag 12 oktober organiseren het revalidatiecentrum van het Sint-Dimpna ziekenhuis in Geel, de stad Geel en Sport Vlaanderen in Sporthal De Doelen ‘Geel ontmoet G-sport’. Tijdens de sportdag kunnen revalidanten en personen met een fysieke beperking kennismaken met een heel gamma aan sporten. Wielrenner Stig Broeckx is ambassadeur van de sportdag.

Tijdens de sportdag kunnen deelnemers onder meer proeven van boccia, powerchairhockey, golf, jiu jitsu, judo, H-hockey, zitvolleybal, CP-voetbal, karate, dans, badminton en tafeltennis. Deelnemen kost 7 euro. Vanaf januari 2020 zal G-sportfederatie Parantee-Psylos ook duurzame samenwerkingen opstarten tussen het revalidatiecentrum van Geel en de nabijgelegen clubs, zowel bij reguliere als bij G-sportclubs.

Wielrenner Stig Broeckx steunt de sportdag graag. “Sport is belangrijk voor je mentaal welzijn, je voelt je veel fitter. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn ongeval overleefde omdat ik veel met sport bezig was”, aldus Broeckx. “In welke fase van je revalidatie je ook zit, doe aan sport of beweeg. Blijf positief.” Kempenaar Broeckx is ook blij met dit initiatief in zijn regio. “Ik vind het erg goed dat Sint-Dimpna aangepast sporten aanbiedt. Geel kan zo een voorbeeld worden voor de hele regio en mensen zullen die positieve evolutie mee uitdragen.”

Jan Flament, directeur van het Sint-Dimpna ziekenhuis, sluit zich daarbij aan. “Het belang van G-sport kan moeilijk overschat worden. De samenwerking tussen zorgverstrekkers, G-sportfederatie Parantee-Psylos, stad Geel en particuliere organisaties creëert een directe meerwaarde op de gezondheid van heel wat mensen. Dit gaat ook veel verder dan revalidatie of sporten, dit draagt bij aan een betere levenskwaliteit van mensen die vanuit een nieuwe situatie de draad weer oppikken.”