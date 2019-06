Sterrenrestaurant La Belle lanceert eigen gin: “Met smaken en geuren van de bossen van Bel” Wouter Demuynck

25 juni 2019

20u52 0 Geel Het sterrenrestaurant La Belle van chef-kok Peter Vangenechten in Geel-Bel heeft zijn eerste gin gelanceerd. De mosterd voor zijn gin ‘Moorland’ haalde Vangenechten bij de bossen van Bel, want de gin zit boordevol smaken zoals dennentop, duivelsklauw en heide. Naast de lancering van ‘Moorland’ zijn er nog enkele veranderingen op til bij La Belle: zo zal het restaurant op donderdag telkens gereserveerd zijn voor zakelijke events, komen er binnenkort 16 parkeerplaatsen bij en is er voor het eerst een ‘best of’-zomermenu.

Chef-kok Peter Vangenechten stond jarenlang aan de zijde van een hele resem topchefs uit binnen- en buitenland, maar keerde in 2012 terug naar zijn roots in Geel-Bel. Een jaar later haalde La Belle al meteen een Michelinster binnen die Vangenechten tot nu toe altijd wist te behouden. Nu heeft de bosrijke omgeving van Bel Peter en zijn sommelier Jan Kerckhofs geïnspireerd tot de creatie van hun gin ‘Moorland. Flavours of the fir-wood’ (Weideland. Smaken van het dennenwoud, red.). “Door een lokale gids zijn we begeleid in de bossen van Bel om zo de specifieke smaken en geuren daarvan te identificeren. We hebben daarvan infusen genomen en zo onze gin bij elkaar gesprokkeld. De drie voornaamste smaken en geuren zijn die van dennentop, heide en duivelsklauw - wat allemaal op minder dan een kilometer van het restaurant te vinden is”, zegt chef-kok Peter Vangenechten.

Volgens Jan en Peter is gin zeker nog niet over zijn hoogtepunt heen. “Het heeft zijn periodes maar het stopt nooit. Ik denk dat een derde of een vierde van onze klanten voor gin kiest. Het idee is er ook gekomen omdat de mensen naar een restaurant gaan voor beleving. We hebben wel de klassiekers in huis, maar een eigen gin is toch een meerwaarde. Zo voegen we er ook onze eigen toets aan toe. De infusen die we van de dennentoppen hebben genomen, hebben we ingevroren om te gebruiken als ijsblokjes tussen het gewone ijs. Naargelang je de gin drinkt, komen er dan aroma’s en extra smaken bij.”

Voor de flessen van de gin ging La Belle bovendien een samenwerking aan met het FabLab van Sint Jozef Geel. Zij laserden de gravering op de fles en ontwierpen de kokers. De gin, eentje van 38 graden, is voorlopig enkel in La Belle zelf te koop maar zal zeer waarschijnlijk later ook op de markt gebracht worden. Wie de gin wil bestellen, kan dat doen op de website van het restaurant die onlangs volledig vernieuwd is.

Bij de aanvang van de zomer heeft La Belle nog enkele nieuwigheden in petto. Zo is er voor het eerst een ‘best of’-menu: een zomermenu van vijf gangen waarbij Peter Vangenechten met zijn beste gerechten en favoriete ingrediënten aan de slag gaat. Ook nieuw is ‘Belle Business’, waardoor het restaurant op donderdag uitsluitend voor zakelijk cliënteel zal geopend zijn. “We gaan er een soort business center van maken en proberen de bedrijven naar hier te krijgen. Er is keuze uit verschillende arrangementen en activiteiten zoals een wijndegustatie, kookworkshop of een boswandeling. De arrangementen kunnen ook nog aangepast worden aan de wensen van de klanten.”

Ten slotte zal La Belle ook buitenhuis uitbreiden, want binnenkort zal er veel meer parkeergelegenheid zijn. Schuin tegenover La Belle komen er 16 parkeerplaatsen bij, terwijl er nu nog maar drie zijn.