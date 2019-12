Stedelijke sportdienst valt meermaals in de prijzen Wouter Demuynck

24 december 2019

14u42 0 Geel De stedelijke sportdienst van Geel is enkele keren in de prijzen gevallen op de gala-avond van de campagne #sportersbelevenmeer van Sport Vlaanderen. Geel haalde voor de derde keer de #sportersbelevenmeer-award en blonk ook uit in de categorieën G-sport en schoolsport.

Sport Vlaanderen daagt jaarlijks gemeenten en steden uit met de campagne #sportersbelevenmeer. Diegene die de campagne ondertekenen, beloven om het komende werkjaar te investeren in de belevenis rond sporten.

Sporters beleven meer

De stedelijke sportdienst van Geel mocht de award van #sportersbelevenmeer voor de derde keer in ontvangst nemen door in te zetten op gezinssport, bedrijfssport en maand van de sportclubs. Zo organiseerde de dienst sport een kampioenschap buikschuiven voor gezinnen, werd het eigen stadspersoneel gestimuleerd meer te bewegen en ondersteunde de dienst lokale sportclubs om hun deuren open te zetten voor nieuwsgierigen tijdens maand van de sportclub. Vooral de Geelse hockeyclub Yellow Sticks blikt terug op een succesvolle maand en won een materiaalbon van 250 euro.

G-sport en schoolsport

Geel sleepte ook twee prijzen van 750 euro in de wacht door te winnen in de categorieën G-sport en schoolsport. Samen met het revalidatiecentrum van het AZ Sint-Dimpna en Parantee Psylos organiseerde de stad ‘Geel ontmoet G-sport’, een sportdag voor mensen met een fysieke beperking die in de smaak viel bij Sport Vlaanderen.

De basisschool van Sint-Dimpna won dan weer de prijs voor origineelste actie om sportclubs meer zichtbaar te maken op school. De school werd in september omgetoverd tot een heus sportparadijs. Kinderen kwamen ’s ochtends aan de schoolpoort terecht op een catwalk. Daar gaven ze een show van hun sporttenue en legde een professionele fotograaf alles vast. Tijdens de speeltijd promootten de kinderen hun sport door schoolgenootjes te laten meedoen. De stad overhandigde de gewonnen cheque aan de school om hen te bedanken voor deze ludieke actie.