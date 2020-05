Start ticketverkoop van cultuurcentrum de Werft uitgesteld Wouter Demuynck

26 mei 2020

10u39 0 Geel De start van de online ticketverkoop van cultuurcentrum de Werft, die gepland was op 29 mei, en de opening van de balie op 2 juni worden door veiligheidsredenen verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

De datum van de start van de ticketverkoop wordt uitgesteld tot na de volgende Nationale Veiligheidsraad zodat het zowel voor het cultuurcentrum als voor de bezoekers duidelijker is welke maatregelen er nog zullen volgen en aan welke ‘beperkingen’ het cultuurcentrum zich zal moeten houden.

Nieuwe perspectieven

“Niet alleen moest de culturele sector als eerste de deuren sluiten tijdens deze crisis, wellicht gaan de zalen ook als laatste opnieuw van het slot. En dan nog rijzen er heel wat vragen. In het slechtste geval zal een aantal voorstellingen uit het programma geannuleerd moeten worden, of op een andere manier aangepakt”, klinkt het.

Na de volgende Nationale Veiligheidsraad verwacht het cultuurcentrum nieuwe maatregelen en perspectieven voor de cultuursector. Op het moment dat de richtlijnen duidelijk zijn over of en hoe ze in het najaar evenementen mogen organiseren, plant het cultuurcentrum een nieuwe startdatum. Die maken ze bekend via hun pagina op Facebook en via www.dewerft.be.