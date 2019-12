Standhouders krijgen inschrijvingsgeld terug na afgelasting van kerstmarkt Wouter Demuynck

17 december 2019

22u42 0 Geel Nadat de tweedaagse kerstmarkt van afgelopen weekend werd afgelast door het slechte weer, heeft het Geelse stadsbestuur besloten om het standgeld volledig terug te betalen aan de standhouders. Veel standhouders zijn immers Geelse verenigingen, voor wie de kerstmarkt een belangrijke jaarlijkse bron van inkomsten is.

De organisatie besliste zaterdagnamiddag om 16 uur om de kerstmarkt te ontruimen. Er werden windsnelheden tot 85 km/u gemeten terwijl de tentjes maar bestand zijn tegen snelheden van 50 km/u. Na overleg met de veiligheidsdiensten besloot de stad om de kerstmarkt het volledige weekend af te gelasten aangezien de weersvoorspellingen aangaven dat er nog tot zondagmiddag kans was op krachtige windstoten.

Veiligere kraampjes

Open Vld-raadslid Lieselotte Thys had op de gemeenteraad van maandagavond enkele vragen over de beslissing. “We zagen zelf ook wel in dat de wind te fel was voor de kerstkraampjes. Op zo een moment moet de stad de veiligheid laten primeren. Deze beslissing zal niet licht genomen zijn. We vragen ons wel af waarom zaterdag al de beslissing werd genomen om zondag ook af te gelasten, terwijl het in Olen wel kon doorgaan. Staat het stadsbestuur er daarnaast voor open om te investeren in veiligere kraampjes?”

“Het is voor niemand fijn om zo'n beslissing te nemen”, reageerde burgemeester Vera Celis (N-VA). “Maar veiligheid primeert boven alles. Ik krijg het nooit uitgelegd als een voorwerp in zo’n kraampje iemand raakt. Zaterdagnamiddag hebben we crisisoverleg gehad. De weersvoorspellingen waren toen ook voor zondag nog slecht. We moesten die beslissing om de kraampjes af te breken zaterdag nemen, omdat we zondag niet hetzelfde aantal personeelsleden hadden om alles weer op te bouwen.”

Eerste keer

Volgens schepen van Evenementen Nadine Laeremans (CD&V) was het de eerste keer in jaren dat de kerstmarkt door zo’n weersomstandigheden geteisterd werd. “Ik ben erbij betrokken sinds 2004 en het is de eerste keer dat dit is gebeurd. Het is heel jammer voor onze verenigingen. We gaan bekijken hoe we hiermee omgaan qua materiaal. Vaste constructies zullen geld kosten voor onze verenigingen en ze moeten ook nog beschikbaar zijn. Volgend jaar is het ook verplicht om met herbruikbare bekers te werken, wat ook een impact zal hebben op de werking van de verenigingen.”