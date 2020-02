Stan en Angèle vieren briljanten huwelijksjubileum Wouter Demuynck

25 februari 2020

13u01 2 Geel Stan Kempen (92) en Angèle Vangeel (90) vieren hun 65ste huwelijksverjaardag. Het echtpaar is afkomstig uit Sint-Dimpna, maar ze verblijven sinds november in woonzorgcentrum Wedbos in Geel.

Stan leerde Angèle destijds kennen in het café dat werd uitgebaat door de ouders van Angèle in het centrum van Geel. Samen hebben ze nu een dochter, een kleinzoon en een achterkleindochter.

Stan en Angèle verhuisden na hun huwelijk naar Lier, waar Stan werkte als loodgieter en ook een winkel in aardgaskachels had. Angèle was huisvrouw, maar nam ook de uitbating van die winkel op zich.

Duivenmelker

Wegens gezondheidsproblemen van Stan zijn ze na achttien jaar weer naar Geel verhuisd. Daarna werkte Stan nog enkele jaren als begeleider bij maatwerkbedrijf Lidwina vzw in Mol.

In zijn vrije tijd was Stan actief als duivenmelker. Samen ging het koppel vroeger ook graag fietsen en wandelen.