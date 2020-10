Stadscentrum fleurt op met kleurrijke fietsstalling en lampionnen Wouter Demuynck

14u34 0 Geel Aan de Sint-Amandskerk in Geel prijkt sinds kort een kleurrijke fietsstalling in de vorm van een auto. Ook de Nieuwstraat en Pas zijn er kleurrijker op geworden met gele en oranje lampionnen die boven de straten hangen.

Het stadsbestuur kocht de fietsstalling voor een symbolische euro van een Geels bedrijf. Teun Sels en Pieterjan Schellens van jeugdhuis De Vonk maakten er nadien een kleurrijk kunstwerk van. Een leuk extraatje is dat de koplampen echt werken en dat de binnenkant van de auto verlicht wordt. De stalling biedt plaats aan 34 fietsen.

Daarnaast zijn onlangs de Nieuwstraat en Pas opgefleurd met gele en oranje lampionnen die tot eind november boven de straten blijven hangen. De lampionnen kaderen in het Efro-project Straat in het Vizier, waarmee de stad eerder ook al muurschilderingen liet aanbrengen in diezelfde twee straten.