Stadsbestuur gaat twee schoolomgevingen per jaar verkeersveiliger maken Wouter Demuynck

16 september 2020

15u30 2 Geel Het stadsbestuur van Geel gaat van start met het project ‘Veilige Schoolomgevingen’, waarmee de stad per jaar de verkeersveiligheid van twee schoolomgevingen aanpakt. Samen met de schoolkinderen, ouders en buurtbewoners wil het bestuur telkens tot een gedragen oplossing komen. Als eerste is de stedelijke basisschool De Burgstraat aan de beurt, dit najaar komt ook de vrije basisschool Top@Punt aan bod.

Met ‘Veilige schoolomgevingen’ gaat het stadsbestuur voor een veiligere en gezondere schoolomgeving en wil het eveneens het niet-gemotoriseerd verkeer naar school vergroten. Voor elke schoolomgeving in Geel zal de stad hetzelfde traject met vier stappen volgen.

Vier stappen

In de eerste plaats wordt aan de kinderen gevraagd hoe zij hun schoolomgeving ervaren en wat hun wensen zijn. Nadien volgt er een breder participatietraject met ouders, kinderen, leerkrachten en buurtbewoners. In deze fase roept de stad ook de hulp van experts in. Na goedkeuring door het schepencollege kan er een proefopstelling - gaande van sensibiliseringsacties tot structurele ingrepen - enkele maanden uitgetest worden. Na de testfase volgt de evaluatie. Bij een positieve evaluatie kan de maatregel definitief worden, bij een niet geheel positieve evaluatie kan er bijgestuurd worden door nieuwe of aangepaste maatregelen in te voeren.

In stedelijke basisschool De Burgstraat voerde de dienst jeugd de bevraging bij schoolkinderen al uit in februari 2020. “Daarna lag het project even stil omwille van de coronacrisis. Het participatietraject met de betrokkenen is eind augustus opgestart. Buurtbewoners die in de projectzone wonen kregen een uitnodiging om mee na te denken over de schoolomgeving. De ouders van de schoolkinderen kregen deze info via de school”, klinkt het bij het stadsbestuur.

Participatieavond

De online participatieperiode loopt tot 29 september 2020 via www.ideevoorgeel.be/veiligeschoolomgevingen. Daar kunnen betrokkenen zelf een voorstel indienen over verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, de schoolomgeving of duurzame verplaatsingen of stemmen op andere voorstellen. Op 29 september is er een participatieavond waarop verder aan de slag wordt gegaan met de voorstellen die online werden ingediend. Nadien werkt de stad de testmaatregelen uit die in het voorjaar van 2021 ingevoerd zouden moeten worden. De eerste stappen van het traject voor basisschool Top@Punt gaan dit jaar ook al van start.