Stadsarchief verzamelt materiaal over het leven in coronacrisis Wouter Demuynck

23 april 2020

13u42 0 Geel In deze bijzondere tijden wil het stadsarchief van Geel zoveel mogelijk over de coronacrisis en bijhorende maatregelen in kaart brengen en documenteren. Het stadsarchief doet daarom aan alle Gelenaars een oproep om bronnenmateriaal zoals verhalen, getuigenissen, foto’s en video’s te delen zodat het voor later gearchiveerd kan worden.

Hoe gaat de Gelenaar om met de coronacrisis? Dat wil het stadsarchief graag in kaart brengen zodat de stad en toekomstige generaties later kunnen terugblikken op deze unieke tijden. “Laat ons weten hoe jij deze coronacrisis beleeft. Stuur ons jouw foto’s, video’s, getuigenissen en verhalen op: verlaten straatbeelden, lange wachtrijen aan winkels, een personeelsrefter die helemaal heringericht is op het werk, witte lakens aan de huizen en beren voor de ramen... Of schrijf jouw verhaal of belevenis neer”, klinkt het bij de stad Geel.

Materiaal kan je bezorgen door het te mailen naar archief@geel.be. Voor grote bestanden gebruik je best www.wetransfer.com. Materiaal kan ook via de post verstuurd worden naar ‘Stadsarchief, Werft 30, 2440 Geel’. De stad vraagt om telkens je naam, adres en telefoonnummer te vermelden zodat het duidelijk is van wie de bestanden komen.