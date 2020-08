Stad zoekt concessiehouder voor vroeger pand van restaurant Da Corrado Wouter Demuynck

12 augustus 2020

17u10 2 Geel Het stadsbestuur van Geel is op zoek naar een concessiehouder voor het handelspand op de hoek van de Lebonstraat en Stationsstraat, waar vroeger restaurant Da Corrado gevestigd was. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen tot en met 25 september 2020.

Het hoekpand maakte vroeger deel uit van het gebouw van restaurant Da Corrado. De uitbaters maakten vorig jaar een zware brand mee, waarna ze het niet meer zagen zitten om hun restaurant opnieuw in het pand te vestigen. Zij openden hun restaurant Da Corrado eind vorig jaar opnieuw in de Peperstraat.

Afbraak

Eind 2019 kocht de stad het pand met bovenliggend appartement en de naastgelegen bouwvallige woning. Het stadsbestuur wil in het hoekpand nu een zaak voor startende ondernemers vestigen. Dinsdag startte de afbraak van de bouwvallige woning, die aangelegd zal worden als groenzone. Concessiehouders zullen de groenzone eventueel mee in gebruik kunnen nemen.

Zowel het handelspand als het bovenliggende appartement werd beschadigd door de brand. De stad kiest niet voor een handelshuurovereenkomst van het gebouw maar wil het pand ter beschikking stellen door middel van een concessie met een opdracht tot renovatie van het pand. De minimale concessietermijn wordt vastgelegd op 60 maanden, de maximale op 8 jaar en 11 maanden.

Tegemoetkoming in maandelijkse vergoeding

“Het is aan de concessiehouder om het pand te herstellen conform de huidige wetgeving inzake veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid. In ruil hiervoor zal de stad een tegemoetkoming doen in de maandelijkse vergoeding, via een verlaagd minimumtarief”, klinkt het bij de stad.

“De concessiehouder doet zelf een voorstel tot maandelijkse vergoeding met een minimum van 450 euro voor het gebouw en 75 euro voor het gebruik van de groenzone. De concessiehouders moeten ook de nutsvoorzieningen en onroerende voorheffing zelf betalen.”

Jury

De inschrijvingen moeten ten laatste op 25 september 2020 om 16.30 uur ingediend worden bij het stadsbestuur. Een jury zal de kandidaten voor de concessie op basis van prijs en visie op de uitbating beoordelen. Voor praktische zaken zoals een bezichtiging of foto’s kun je contact opnemen met de dienst patrimonium via Ann.Van.Dael@geel.be of 014/56.63.04.