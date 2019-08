Stad voert onderhoudswerken uit aan asfaltwegen Wouter Demuynck

06 augustus 2019

20u02 1 Geel In augustus laat de stad Geel onderhoudswerken uitvoeren aan enkele asfaltwegen. Per straat werd bekeken welke maatregelen best uitgevoerd worden om de staat van het wegdek te verbeteren. Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor het verkeer.

In augustus herstelt een aannemer in opdracht van de stad stukken asfalt in enkele straten. Op 12 augustus wordt er gewerkt in Kleinemeerdijk, Gasthuisheide, Dr.-Van de Perrestraat en Rendersvensdijk. Een dag later wordt er gewerkt op Poiel, nog een dag later is dat het geval in de Meeuwstraat. Op een van die dagen zal er in de Van Doornelaan ook een bult weggewerkt worden aan de overgang van het beton met het asfalt. Tijdens de werken zijn de straten afgesloten voor alle weggebruikers.

Sommige van bovenstaande straten krijgen helemaal of gedeeltelijk een bestrijking, wat betekent dat er een nieuwe slijtlaag op het asfalt wordt aangebracht om de levensduur te verlengen.