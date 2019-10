Stad vindt 710 sluikstorten en legt 57 overtreders een sanctie op: “Vooral door inzet van een camera” Wouter Demuynck

30 oktober 2019

14u57 0 Geel Tijdens de Week van de Handhaving, van 30 september tot 8 oktober, heeft de stad Geel 710 sluikstorten in straatvuilnisbakken gevonden en werden er 57 bestuurlijke verslagen opgemaakt, wat betekent dat 57 overtreders een sanctie kregen. Dat laatste is het grootste aantal ooit in de stad.

Op initiatief van Mooimakers.be schonk de stad tijdens de Week van de Handhaving verhoogde aandacht aan sluikstort en zwerfvuil. De actie had als doel om sluikstort nauwgezet in kaart te brengen en een nulmeting te vormen voor toekomstige repressieve acties.

710 sluikstorten

“Het misbruik van de Geelse straatvuilnisbakken was gekend. Toch waren 710 getelde sluikstorten een verrassend resultaat”, zegt burgemeester Vera Celis (N-VA). “Gemeenschapswachten stelden een sluikstort vast wanneer een straatvuilnisbak een zakje met huishoudelijk afval bevatte of er andere voorwerpen vonden die er niet in thuis horen. Ook sluikstort uit grachten en bermen werd zorgvuldig onderzocht en verwijderd.”

De mobiele camera’s stelden bovendien een groot aantal sluikstorters vast op twee probleemplaatsen. “De camera’s werden strategisch naast de vuilbakken aan het kruispunt van Technische Schoolstraat met Stationsstraat en aan de kiss and ride-strook in Technische Schoolstraat gezet. Zo bewijst de inzet van camerabeelden hun nut tegen sluikstorten.”

57 bestuurlijke verslagen

De actie leidde tot 57 bestuurlijke verslagen. Dat verslag legt een sanctie op aan de overtreder en is opgemaakt door de gemeenschapswachten wanneer ze gegevens aantroffen die naar een mogelijke verdachte verwijzen. “Bij voorgaande acties waren dat er slechts 12. Dat komt mede door de uitbreiding van de onderzochte zone, maar vooral door de inzet van een camera. Dankzij camerabeelden konden de stadsdiensten heel wat verdachten identificeren en zo overtreders gepast aanpakken.”

In de toekomst zullen gelijkaardige acties volgen om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. Binnenkort mag de stad ook rekenen op een tweede mobiele camera.