Stad start zomerschool: “Kinderen kunnen achterstand hier inhalen” Wouter Demuynck

18 juni 2020

20u10 0 Geel Van 27 juli tot 7 augustus organiseren enkele stedelijke diensten samen een zomerschool in Geel. Met de zomerschool, die gratis is, wil de stad leerlingen die het nodig hebben helpen om de opgelopen achterstand uit de coronaperiode in te halen.

De Geelse zomerschool staat open voor leerlingen uit alle leerjaren van het basisonderwijs, de eerste graad van het secundair onderwijs en OKAN-klassen van alle scholen in Geel. De klassenraad zal voor de individuele leerling bepalen of het aanbod van de zomerschool een meerwaarde biedt, en voor welke leerdomeinen.

Kwetsbaarheid

“De school licht het aanbod aan de ouders toe en vraagt of onze dienst Gelijke Kansen contact mag opnemen. Na dit contactgesprek kan het kind ingeschreven worden. Ouders kunnen zelf niet rechtstreeks hun kinderen inschrijven in de zomerschool”, klinkt het bij de stad. “Indien nodig wordt er prioriteit gegeven aan leerlingen die hoog scoren op indicaties van kwetsbaarheid, zoals lage scholingsgraad van de moeder, financiële kwetsbaarheid, anderstalige gezinnen of alleenstaande ouders.”

Achterstand inhalen

Op het programma staan taal, wiskunde of andere leerstof, afhankelijk van wat de klassenraad als leerdoelen vooropgesteld heeft voor elke leerling. Voor OKAN-leerlingen ligt de klemtoon op het versterken van het Nederlands.

“Het aanbod is vooral ‘remediërend’ bedoeld om de achterstand die sommige kinderen opliepen tijdens de coronaperiode in te halen zodat ze volgend schooljaar mee kunnen met het gemiddelde klasniveau. Daarnaast is er tijd voor sport en spel, in samenwerking met enkele stedelijke vrijetijdsdiensten. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan taalstimulering. De zorgcoördinator van de school krijgt een eindevaluatie van de leerling. Op die manier geeft het leerproces van de zomerschool voeding aan het nieuwe schooljaar.”

Vrijwilligers

De zomerschool zal bestaan uit drie groepen voor het lager onderwijs en twee groepen voor het secundair onderwijs. Voor elke leerlingengroep wordt een leerkracht tijdelijk aangesteld. Zij krijgen hulp van vrijwilligers met didactische ervaring die zich kunnen aanmelden voor één of twee weken.