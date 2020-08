Stad richt lokaal callcenter op om coronacrisis in Geel aan te pakken: “Besmettingsbronnen vinden, maar ook nagaan of er ondersteuning nodig is” Wouter Demuynck

27 augustus 2020

15u47 1 Geel Sinds kort heeft Geel zijn eigen lokale callcenter om personen die recent besmet zijn geraakt met het coronavirus snel te bereiken om zo eventuele besmettingshaarden in kaart te kunnen brengen. Met het initiatief wil de stad, dat hiervoor medewerkers van het Sociaal Huis inzet, er ook voor zorgen dat besmette personen zich aan de isolatiemaatregelen houden en nagaan of ondersteuning wenselijk is.

De oprichting van het lokale callcenter gebeurde in nauwe samenwerking met de huisartsen van Eerstelijnszone Zuiderkempen. Het stadsbestuur ziet het callcenter als een aanvulling op het bestaande Vlaamse contactonderzoek.

Besmettingsbronnen

“De Vlaamse overheid wil te weten komen met wie je de voorbije periode contact had. De vragen die de medewerker van Geel stelt zijn vooral bedoeld om besmettingsbronnen te vinden. Zo kan de stad eventuele besmettingshaarden in kaart brengen en inschatten of extra maatregelen nodig zijn”, zegt schepen van Zorg en Gezondheid Griet Smaers (CD&V). “De Geelse medewerkers willen ook graag weten of je na de vermoedelijke besmettingsdatum nog sociale contacten had waarbij de voorzorgsmaatregelen onvoldoende werden opgevolgd.”

Ondersteuning

De medewerkers van de stad stellen niet alleen vragen. Ze willen besmette inwoners ook helpen, bijvoorbeeld door informatie te geven, door aan te moedigen de quarantainemaatregelen strikt toe te passen en door te motiveren om de eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

“De medewerkers gaan ook na of specifieke ondersteuning nodig is, zoals bijvoorbeeld een boodschappendienst of doorverwijzing naar de sociale dienst bij financiële vragen. Door informatie te delen en in kaart te brengen waar en hoe patiënten werden besmet, kunnen eventuele besmettingshaarden over de gemeentegrenzen heen zichtbaar worden. Indien nodig kunnen we ingrijpen en gericht maatregelen nemen zoals bijvoorbeeld het sluiten van een horecazaak als blijkt dat meerdere personen hier werden besmet.”