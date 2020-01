Stad plaatst droogtoilet aan speelbos Engels Kamp Wouter Demuynck

16 januari 2020

Geel De stad heeft aan de fietsenstalling van speelbos Engels Kamp een toilet geplaatst. Aangezien er geen elektriciteit of water aanwezig is in het bos, koos het bestuur voor een droogtoilet. Het is daarmee een van de eerste droogtoiletten op openbaar domein in Vlaanderen.

Sinds de opening van het speelbos in het najaar van 2015 kwam bij de stad regelmatig de vraag naar een toilet. Mensen moesten noodgedwongen wildplassen of naar huis vertrekken. “Ook voor klasbezoeken is een toilet noodzakelijk. We hopen dat het toilet er mee voor zorgt dat bezoekers langer in het speelbos kunnen vertoeven”, klinkt het. Het gaat om een model met gewoon toilet en urinoir dat ook toegankelijk is voor mensen met een rolstoel.

Droogtoilet

De uitdaging bij de keuze was om een toilet te vinden dat geen elektriciteit of water nodig heeft, aangezien dat niet aanwezig is in het bos. De stad koos daarom voor een droogtoilet. “Hierbij zijn er geen bewegende delen in de werking, alles berust op verdamping en verdroging van de vloeistoffen en uitwerpselen. De werking verloopt optimaal bij plaatsing op een open en zonnige locatie. Het systeem is bij ons nog vrij ongekend, Geel is één van de eerste Vlaamse gemeenten die zo’n droogtoilet in gebruik neemt op een openbaar domein.”