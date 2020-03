Stad past tijdelijk eenrichtingsverkeer aan om eerste deel van Pas beter bereikbaar te maken tijdens wegenwerken Wouter Demuynck

09 maart 2020

18u36 2 Geel Naar aanleiding van de wegenwerken op Pas neemt het Geelse stadsbestuur enkele bijkomende verkeersmaatregelen. In de Peperstraat en de Kameinestraat wordt het eenrichtingsverkeer (deels) omgedraaid zodat het verkeer komende vanuit Baantveld-Werft ook bij de centrumparking en lokale handelaars in het eerste deel van de Pas kan geraken.

Sinds vorige week maandag is kruispunt Zonneke, het kruispunt van Pas met Waterstraat en Stelenseweg, volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer voor een heraanleg. Tot de werken afgerond zijn, rond 6 april, geldt er in Pas uitzonderlijk eenrichtingsverkeer van Markt richting kruispunt Zonneke.

Eenrichtingsverkeer omgedraaid

Dat heeft evenwel als gevolg dat het verkeer van de zone Baantveld-Werft niet in het eerste deel van Pas kan geraken bij de centrumparking of lokale handelaars. De stad kreeg heel wat meldingen daarover, waarop het bestuur besloot om extra verkeersmaatregelen te nemen in de Peperstraat en Kameinestraat.

Het eenrichtingsverkeer in de Peperstraat wordt omgedraaid zodat het autoverkeer vanuit de Kameinestraat naar Pas kan rijden. Daarvoor wordt ook het eenrichtingsverkeer in de Kameinestraat, tussen de Heilige-Geeststraat en Peperstraat, omgedraaid.

Signalisatie

De bijkomende signalisatie voor de maatregelen werd maandag geplaatst. De maatregelen gelden totdat het kruispunt opnieuw is opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.