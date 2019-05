Stad ontvangt subsidie voor toekomstvisie op ruimtelijk beleid: “Geel is koploper in Vlaanderen” Wouter Demuynck

22 mei 2019

01u01 0 Geel Het stadsbestuur van Geel heeft een subsidie van 60.000 euro ontvangen van Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V) voor haar beleidsplan ruimte. Dat bedrag zal geïnvesteerd worden in een extra participatieronde en extra aandacht voor open ruimte.

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse regering de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed, die bepaalt om de verdere inname van open ruimte tegen 2025 terug te dringen naar 3 hectare per dag en tegen 2040 naar 0 hectare per dag - momenteel is dat nog 6 per dag. Die visie moet nog verankerd worden in decreten, maar begin 2019 lanceerde de Vlaamse regering al een oproep aan gemeenten om pilootprojecten in te dienen die al met die visie aan de slag gaan.

Anderen inspireren

Van de 47 projecten werden er uiteindelijk 18 geselecteerd voor een subsidie. “Het gaat om gemeentelijke projecten die de ommekeer in het ruimtegebruik willen in de praktijk zetten”, zegt minister Koen Van den Heuvel. “Ze zijn zeer waardevol omdat ze vernieuwende paden verkennen en een verandering inzetten die inspirerend zal blijken voor vele anderen.”

60.000 euro

Geel is een van de laureaten en ontvangt een subsidie van 60.000 euro, al was die bekendmaking niet de enige reden dat minister Van den Heuvel afzakte naar de Innovatiecampus. “Ik ben naar hier gekomen omdat Geel al een tijdje met een beleidsplan ruimte aan de slag is om de ruimte op een participatieve manier in evenwicht te brengen - in Vlaanderen is Geel op dat vlak koploper”, aldus Van den Heuvel. “Met het plan bewaren ze open ruimte en versterken ze de kern op een kwaliteitsvolle manier.”

De gemeenteraad van Geel stelde al in september 2017 haar nieuwe toekomstvisie voor, die inhield dat de stad wil stoppen met verder bouwen in de openbare ruimte, wil investeren in een veelzijdige stad en in leefbare dorpskernen en dat ze een omslag wil maken naar duurzame vormen van mobiliteit. Met de toegekende subsidie zal de stad een extra participatieronde opstarten. Aangezien het wetgevend kader voor een beleidsplan ruimte in 2017 nog niet klaar was, moet het plan immers nog officieel in procedure worden gebracht.

Zeggetis

Dit jaar, na de zomer, zal de stad haar bevolking opnieuw oproepen om hierover mee te denken, maar ook nu al kunnen inwoners via het digitale platform www.ideevoorgeel.be/zeggetis hun eigen ideeën geven om Geel beter en leuker te maken. “Daarnaast zal de subsidie ook gebruikt worden om het beleidsplan aan te vullen met een apart beleidskader voor de open ruimte, waarin we bijvoorbeeld opnemen hoe we omgaan met functies in de open ruimte die er eigenlijk niet thuis horen en hoe we open ruimte kunnen beschermen tegen verdere verstedelijkingsdruk”, vult schepen van Ruimtelijk Beleid Bart Julliams (N-VA) aan.

In de Kempen kreeg ook Hoogstraten een subsidie van 60.000 euro in dezelfde categorie als Geel. Daarnaast ontvingen Vorselaar en stadsregio Turnhout een subsidie van 20.000 euro in de categorie ruimtelijk rendement en/of 10 ruimtelijke kernkwaliteiten.