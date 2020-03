Stad lanceert Geel Zorgt: platform voor hulp tijdens coronacrisis Wouter Demuynck

24 maart 2020

15u18 0 Geel De stad Geel heeft het platform ‘Geel Zorgt’ gelanceerd zodat Gelenaars tijdens deze coronacrisis makkelijker hulp kunnen bieden en krijgen. Mensen kunnen er zich aanmelden als vrijwilliger of zelf om hulp vragen.

Er duiken nu al allerlei initiatieven op om buren, vrienden, ouderen en kwetsbare inwoners te helpen. Met het centraal platform ‘Geel Zorgt’ wil de stad vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Op www.geel.be/geelzorgt worden alle vragen gebundeld en zie je eenvoudig hoe je kunt bijdragen als vrijwilliger. Dat kan gaan van boodschappen doen voor een oudere buur en de hond uitlaten tot maaltijden rondbrengen of telefoneren met iemand die eenzaam thuis zit.

Telefonische hulplijn

Mensen die hulp nodig hebben kunnen er hun vraag discreet stellen. Zij die minder vertrouwd zijn met het internet, kunnen ook telefonisch een hulpvraag stellen via het nummer 014/56.73. 10. Dat kan elke werkdag tussen 10 en 12.30 uur en dinsdagavond tussen 17 en 19.30 uur. “Dit nummer is enkel bedoeld voor mensen die wegens de coronacrisis problemen hebben om hun dagelijkse behoeften te vervullen of om door te geven dat je je zorgen maakt over iemand”, klinkt het bij de stad.

Stadsmedewerkers brengen vrijwilligers die zich willen inzetten in verbinding met de noden die er zijn. Vrijwilligers krijgen ook instructies om de hulp veilig te laten verlopen. Bij het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk kan iedereen ook een gratis verzekering afsluiten op www.vlaanderenvrijwilligt.be.