Stad koopt pand van restaurant Da Corrado enkele maanden na zware band Wouter Demuynck

20 september 2019

17u18 0 Geel Het stadsbestuur heeft beslist om twee panden te kopen in het centrum van Geel. Het gaat om een leegstaand en vervallen pand in de Lebonstraat en de naastgelegen eigendommen van restaurant Da Corrado, gelegen aan de Stationsstraat en Lebonstraat. De keuken van het restaurant brandde in april 2019 helemaal uit, waarop de eigenaars besloten om hun restaurant elders te vestigen.

De vervallen witte woning, in Lebonstraat 3, naast voormalig restaurant Da Corrado verkeert in slechte staat en zal in 2020 afgebroken worden. De vrijgekomen ruimte zal door de stad ingevuld worden met groen.

De naastgelegen woningen, in Lebonstraat 1a en Lebonstraat 1, maken deel uit van het gebouw van restaurant Da Corrado, dat gelegen is aan Stationsstraat 2. De restauranteigenaars maakten in april 2019 een zware brand mee die hun hele keuken verwoestte, waarna ze het niet meer zagen zitten om hun restaurant opnieuw in dit pand te vestigen. Ze zullen hun restaurant op een nieuwe locatie in het centrum van Geel openen. De opening daarvan is voorzien voor midden november 2019.

De stad Geel zal de komende maanden voor het uitgebrande restaurant, dat ontruimd en gereinigd werd en een casco-uitrusting kent, naar buiten komen met haar visie op korte en lange termijn. Op korte termijn zal het pand wellicht een tijdelijke invulling krijgen. Er wordt ook afgewogen om op lange termijn de zichtbaarheid van de hoek van het kruispunt te verbeteren.

De gemeenteraad moet nog haar goedkeuring verlenen om de eigendommen te verwerven. Dat is voorzien voor het einde van dit jaar.