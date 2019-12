Stad investeert 90 miljoen: extra sporthal, verbouwing van basisschool en focus op fietsbeleid Wouter Demuynck

18 december 2019

17u53 8 Geel Het Geelse stadsbestuur gaat de komende jaren 90 miljoen euro investeren. Speerpunten van het meerjarenplan zijn onder meer een extra sporthal aan de Axion, de verbouwing van basisschool Katersberg en een nieuwe stedelijke werkplaats. Bovendien pompt het bestuur zo'n 3 miljoen euro in het fietsbeleid.

Gemiddeld zal de stad zo’n 15 miljoen euro per jaar investeren. Een flinke brok van het budget zal gaan naar grote projecten zoals de extra sporthal naast Axion, de vernieuwing van de stedelijke basisschool De Katersberg, de nieuwe stedelijke werkplaats en naar de facelift die het terrein van jeugdcentrum De Bogaard krijgt, met een speciale kleuterzone en een nieuw skatepark.

Verenigingsleven

De stad zet verder in op het verenigingsleven door de subsidies voor sport-, jeugd- en cultuurverenigingen met 30% te verhogen. Bovendien is de stad van plan om een hockeyveld in kunstgras aan te leggen, alsook een nieuwe atletiekpiste aan De Leunen. De schouwburg in cultuurcentrum de Werft krijgt nieuwe zetels en ondertussen onderzoekt de stad de renovatie of bouw van een nieuw cultureel centrum. Verder wordt ook de Academie voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans vernieuwd.

Qua mobiliteit zet de stad de zwakke weggebruikers centraal. Zo’n 3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in de fietser. “In het centrum komt een aaneengesloten zone van fietsstraten. Er komen meer en betere fietspaden onder andere in Groenstraat, Koning Albertstraat en Pas. Een aantal verkeersknelpunten, zoals de verbinding van Ring met de Retieseweg en de doorstroming en veiligheid op de Ring en Antwerpseweg, worden in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer aangepakt”, klinkt het.

Klimaat

Het bestuur wil ook verder inzetten op duurzaamheid, klimaat en groen in de Barmhartige Stede. “Met de afbraak van de oude tekenschool in Sint-Dimpna en de oude kleuterschool in Winkelomheide wil de stad meer open ruimte en groen in de dorpskernen brengen. Ook in het centrum komen meer groenzones. Zo plant de stad een studie over de heraanleg van de Havermarkt. Om de pleintjes en straten proper te houden en sluikstorten terug te dringen, plaatsen we mobiele camera’s. Natuur en biodiversiteit staan centraal binnen veel van de geplande projecten. Daarnaast willen we een voorbeeld zijn op het vlak van het gebruik van groene energie door in te spelen op kansen die zich aandienen.”

Gemiste kans

Op de gemeenteraad van maandagavond was de oppositie niet bepaald lovend over het meerjarenplan. PVDA-raadslid Greet Daems vindt het plan op meerdere vlakken een gemiste kans. “We lezen geen enkele concrete maatregel om de betaalbaarheid van wonen te verhogen voor mensen met een beperkt inkomen. 53% van de Geelse huurders zijn genoodzaakt meer dan 30% van het gezinsinkomen te besteden aan wonen. Dit cijfer ligt in Geel het hoogst, vergeleken met Turnhout, Lier, Mol en Sint-Truiden. Ook het luik klimaat baart ons zorgen. De grote ecologische uitdagingen blijven onbeantwoord.” Ook De Brugpartij vindt de investeringen rond duurzaamheid onvoldoende. Raadslid Dirk Kennis sprak over ‘peanuts’-investeringen.

Op dinsdag 21 januari zijn de burgers welkom om 19.30 uur in zaal De Waai, waar het stadsbestuur de belangrijkste projecten uit het meerjarenplan zal toelichten tijdens een infomoment.