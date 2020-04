Stad Geel schenkt 1.000 euro aan VOC Neteland Wouter Demuynck

28 april 2020

15u40 0 Geel De Geelse milieuschepen Bart Julliams (N-VA) heeft in naam van de stad Geel een bedrag van 1.000 euro overgemaakt aan VOC Neteland, het vogelopvangcentrum in Herenthout.

VOC Neteland vangt wilde dieren in nood op, verzorgt ze en laat ze na revalidatie terug vrij in de natuur. Het vogelopvangcentrum vangt zo jaarlijks meer dan 2.500 hulpbehoevende dieren op in de provincie Antwerpen en een deel van Vlaams-Brabant.

Geen inkomsten

De schenking van 1.000 euro komt niet ongelegen, want het VOC ziet door de coronacrisis een pak inkomsten wegvallen. “Het opvangcentrum voelt de strikte maatregelen in haar werking. Het is gesloten voor het publiek dus er zijn geen rondleidingen, geen groene winkel, geen evenementen... met andere woorden: geen inkomsten. Het centrum draait grotendeels op vrijwilligers maar ook daarop kan het opvangcentrum minder beroep doen door de coronamaatregelen”, klinkt het bij de stad.