Stad Geel schenkt 1.000 euro aan opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Jef Van Nooten

31 juli 2019

15u09 4 Geel Schepen voor Milieu Bart Julliams heeft namens stad Geel een cheque van 1.000 overhandigd aan VOC Neteland. De stad wil op die manier de werking van het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren ondersteunen.

Het opvangcentrum ligt in Herenthout maar vangt dieren op uit de hele provincie. “De stad Geel wil de werking ondersteunen die erop gericht is om op deskundige wijze wilde dieren in nood op te vangen, te verzorgen en na revalidatie terug vrij te laten in de natuur. Jaarlijks vangen ze meer dan 2.500 hulpbehoevende dieren op”, zegt schepen Bart Julliams. “Het opvangen en verzorgen van zieke en jonge dieren kost heel wat geld. Om deze kost wat te verlichten, draagt stad Geel graag een steentje bij. Het VOC organiseert verder ook activiteiten over het behoud en de verbetering van een geschikte leefomgeving voor in het wild levende vogels en dieren.”