Stad gaat Geel Wintert zelf organiseren: nieuwe kunststofschaatsbaan komt centraal op marktplein Wouter Demuynck

16 oktober 2019

17u16 0 Geel Het Geelse stadsbestuur gaat de derde editie van het winterevenement Geel Wintert zelf organiseren. De overeenkomst met concessiehouder Satellite Ice Benelux werd in onderling overleg beëindigd omdat beide partijen het niet eens raakten over de grootte en financiering voor de komende editie. Nieuw dit jaar is een kunststofschaatsbaan, die een centrale plaats zal innemen op het marktplein.

In 2017 kende het stadsbestuur de concessie voor de organisatie van Geel Wintert voor tien jaar toe aan Satellite Ice. Dat plaatste de voorbije twee jaar gedurende een maand een schaatsbaan, winterbar, eet- en shopstandjes en kermisattracties op de Markt. Jaarlijks kon de schaatsbaan rekenen op zo’n 10.000 bezoekers. “Satellite Ice Benelux liet na de zomervakantie echter weten het geheel in te willen krimpen en geen standgeld meer te willen betalen. Bijkomend vroegen ze een subsidie van 12.000 euro. Omdat we niet op die eisen kunnen ingaan, werd de overeenkomst in onderling overleg in september verbroken”, zegt schepen van Economie Tom Corstjens (N-VA).

Brugge

Aangezien het winterevenement eind november al start, moest het bestuur heel snel een alternatief vinden voor dit jaar. De stad besloot om zelf Geel Wintert te organiseren en laat de echte schaatsbaan vervangen door een exemplaar in kunststof, naar het voorbeeld van Brugge. “Dergelijke kunststofbaan heeft als voordeel dat die niet temperatuurgevoelig is en schaatsers dus geen natte kledij riskeren. Bovendien ligt het energieverbruik van een echte schaatsbaan heel hoog. De kostprijs daarvan kan de stad nu aanwenden voor de uitbating van de kunststofschaatsbaan.”

Niet overdekt

De schaatsbaan zal in tegenstelling tot de voorbije jaren niet overdekt zijn. “Door geen tent te plaatsen, willen we de sfeer en beleving verhogen. De sfeerverlichting over de schaatspiste springt beter in het oog en het zicht vanuit de omliggende horecazaken op het schaatsgebeuren wordt op die manier opengetrokken. De schaatsbaan krijgt een centrale plaats op het plein. Rond de piste komen vijf traditionele kermisattracties aangevuld met een tiental houten chalets met verkoops- en etenswaren en lekkere hapjes. De kerststal met levende dieren krijgt een meer prominente plaats in het geheel.”

Winterbar

Er komt ook opnieuw een winterbar, met binnen- en buitengedeelte. Net zoals vorig jaar staan in de winterbar heel wat optredens en thema-avonden gepland.

Geel Wintert staat gepland van vrijdag 29 november 2019 tot en met zondag 5 januari 2020. In die periode staan ook heel wat nevenactiviteiten op het programma, zoals de tweedaagse kerstmarkt, Tractor Kerstrun, Santa Run en shoppingzondagen.