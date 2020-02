Stad gaat Geel Wintert grondig evalueren: “We gaan het evenement zeker bijsturen” Wouter Demuynck

06 februari 2020

17u44 1 Geel Nu Geel Wintert al een tijdje achter de rug is, vroeg raadslid Noël Devos (De Brugpartij) op de gemeenteraad aan het stadsbestuur hoe het winterevenement geëvalueerd wordt. Het evenement zal de komende editie alvast anders ingevuld worden, klinkt het bij het bestuur. “Geheel ontevreden zijn we niet, maar we gaan sowieso bijsturen.”

De derde editie van Geel Wintert kende alvast een valse start, want in oktober 2019 raakte bekend dat de overeenkomst tussen de concessiehouder en de stad werd verbroken. “Het was een speciale editie. Ofwel moesten we voor de concessiehouder een financiële inspanning doen, ofwel moesten we het zelf organiseren”, zegt schepen van Lokale Economie Tom Corstjens (N-VA).

“Het is in elk geval een goede leerschool geweest en we gaan dit stevig evalueren om te bekijken wat we in 2020 gaan doen. Ik ontvang dan ook van eender wie graag opmerkingen. Moet dat wel effectief zes weken duren? Hoe ervaart de horeca het evenement? Gaan we inzetten op andere kraampjes? Kiezen we opnieuw voor een schaatsbaan in kunststof, of toch voor een traditionele schaatsbaan? We gaan naar alle betrokkenen luisteren.”

Bijsturen

Raadslid Dirk Kennis (De Brugpartij) vroeg zich af of er nog een nieuwe editie moet komen. “Geel is nu eenmaal Hasselt niet. Vond u dit een succes?”

“In dit geval spreek ik niet als schepen, maar het is mijn persoonlijke mening dat Geel niet de potentie heeft om een winterevenement van meer dan zes weken te organiseren”, antwoordde schepen Corstjens. “Verenigingen en de horeca moeten meer en op een andere manier erbij betrokken worden. Er waren enkele teleurstellende elementen, maar geheel ontevreden zijn we niet. Bijsturen gaan we wel sowieso doen: het evenement mag krachtiger en korter.”