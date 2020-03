Stad gaat aansluiting van fietsostrade op Rauwelkoven veiliger maken voor fietsers Wouter Demuynck

09 maart 2020

22u29 0 Geel Het Geelse stadsbestuur wil de voorlopige aansluiting van de fietsostrade op Rauwelkoven beter beveiligen voor fietsers. Er werd reeds een opvallende appelblauwzeegroene strook gelegd, maar de stad wil ook extra rugdekking en wegmarkeringen.

Midden februari opende een eerste deel van de fietsostrade tussen Herentals en Balen, namelijk de drie kilometer fietsostrade tussen Langstraat in Olen en Rauwelkoven in Geel. Aangezien het daaropvolgende deel fietsostrade in Geel pas wordt aangelegd tijdens de werken in de Groenstraat, die vermoedelijk deze zomer starten, moeten fietsers momenteel op en af het fietspad via de drukke baan Rauwelkoven.

“Onveilige, chaotische toestand”

Volgens raadslid Dirk Kennis (De Brugpartij) zorgt dat voor gevaarlijke situaties. “De manier waarop de fietser op en van dit fietspad moet is een aanfluiting van elke veiligheidsregel. Komende van Geel moet men Rauwelkoven oversteken, waarbij men moet stilstaan om tegenliggend verkeer voorrang te geven. Beide manoeuvres zijn een risico. Komende van de fietsostrade krijgen fietsers op de aansluiting van dit fietspad met de Groenstraat geen enkele rugdekking”, kaartte Kennis aan op de gemeenteraad.

“In de spits komen ze daar van een veilige en comfortabele situatie prompt in een onveilige, chaotische toestand terecht. Deze situatie zal bovendien duren tot de Groenstraat heraangelegd zal zijn, wat nog ongeveer drie jaar zal duren.” Kennis stelde daarom voor om de fietsostrade, eventueel in voorlopig materiaal, door te trekken tot aan de spooroverweg en van Rauwelkoven en Groenstraat, tot aan Groenhuis, een fietsstraat te maken.

Appelblauwzeegroene strook

Schepen van Mobiliteit Marlon Pareijn (CD&V) geeft aan dat de stad al enkele maatregelen genomen heeft. “De aansluiting van de fietsostrade op Rauwelkoven hebben we gemarkeerd met een appelblauwzeegroene fietssuggestiestrook. Door de opvallende kleur en door de glaskristallen in de verf is die strook in de auto zowel ‘s nachts en overdag goed zichtbaar”, aldus Pareijn.

“Ook een verkeersbord dat signaleert dat fietsers op de rijbaan komen werd reeds geplaatst. We hebben ook al gedacht aan fysieke snelheidsremmers, maar daarbij vrezen we voor geluidshinder en trilling bij de buren. Er een fietsstraat van maken vond onze dienst al helemaal geen goed idee omdat er teveel autoverkeer is ten opzichte van het voorlopige fietsverkeer.”

Extra rugdekking

Toch is de mobiliteitsschepen het eens dat extra maatregelen noodzakelijk zijn. “Onze dienst en de politie vonden het geen goed idee om voor de fietsers extra rugdekking te voorzien, omdat de veiligheid niet gegarandeerd zou kunnen worden en er te weinig zichtbaarheid is voor tegenliggend verkeer. Ik ben zelf meermaals ter plaatse geweest en vind dat er wel genoeg zichtbaarheid is. We gaan daarom toch een testfase met rugdekking starten en bekijken of we chauffeurs ook kunnen laten afremmen met markeringen op de weg.”