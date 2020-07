Stad annuleert alle evenementen tot en met 31 augustus Wouter Demuynck

28 juli 2020

13u09 0 Geel De tweede golf van het coronavirus heeft verstrekkende gevolgen voor het sociale leven in Geel. Het stadsbestuur heeft besloten om alle evenementen tot en met 31 augustus af te gelasten.

De beslissing van de stad houdt onder meer in dat Geel Zomer in ‘t Park en de Reggae Geel Rootical Edition, met onder andere een concert van Pura Vida in het Stadspark, niet kunnen plaatsvinden. Al valt de Rootical Edition niet helemaal in duigen: de reggaemarathon op GeelFM en het Jamaicaanse menu in cultuurcafé De Werft gaan wel door.

Geen kermissen en zomerbars

Naast de evenementen worden ook straat- en wijkfeesten, speelstraten, kermissen en lokale zomerbars geannuleerd. Zomerbar Bar Gul mag open blijven volgens de voorwaarden van een horecazaak, maar mag geen evenementen organiseren. Daarnaast vallen ook barbecues, mosselfeesten en dergelijke meer van verenigingen in het water.

Wat wel nog kan plaatsvinden, zijn jeugdkampen, sport- en cultuurkampen en de speelpleinwerking Speelfabriek. “Momenteel zitten de coronacijfers in Geel nog goed, maar om dit zo te houden moeten we onze inspanningen blijven volhouden. We roepen dan ook op om de mondmaskerplicht op publiek domein goed op te volgen”, klinkt het bij het stadsbestuur.