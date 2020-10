Spoorwegovergang aan station vanaf maandag maand lang afgesloten Wouter Demuynck

07 oktober 2020

18u12 0 Geel Komende maandag gaat de aanleg van de fietsostrade Herentals-Balen tussen de Technische Schoolstraat en Heistraat in Geel van start. Daardoor zal de spooroverweg aan het station een maand lang afgesloten zijn voor het verkeer.

In Geel zijn enkele delen van de fietsostrade al open, meer bepaald tussen de Langstraat en Rauwelkoven tot aan de fietstunnel onder de ring. Binnen enkele weken gaat ook de fietsostrade tussen de Heistraat en Merelstraat in Mol open.

Met de aanleg van de fietsostrade tussen de Technische Schoolstraat en Heistraat zet de provincie nu een volgende stap. Daarvoor moet de spooroverweg aan het station wel van 12 oktober tot en met 13 november afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer, dat langs de Westelijke Ring, Rauwelkoven en Kwakkelberg moet omrijden. Voetgangers en fietsers hebben wel doorgang. Ook het kruispunt Heistraat-Holven zal niet toegankelijk zijn.

Rode asfalt

Begin november 2020 staat het affrezen van het asfalt in Lindenhof op de planning. Nadien krijgt de straat een nieuwe rode asfalt. In dezelfde periode krijgt de Heistraat een rode gekleurde laag. De exacte data van die werken zijn momenteel nog niet gekend vermits de werken afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Tijdens de uitvoeringsdagen mogen er in Lindenhof en Heistraat in elk geval geen wagens geparkeerd staan op de openbare weg of op de parkeerplaatsen.