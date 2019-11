Spooroverwegen Galven en Retieseweg gesloten tijdens werken Wouter Demuynck

14 november 2019

13u16 0 Geel In opdracht van Infrabel voert een aannemer werken uit aan de overwegen in Galven en Retieseweg. De rails en de betonverharding van de overwegen zullen worden vervangen.

In Galven wordt er van 23 november, om 5 uur, tot en met 24 november, om 5 uur, gewerkt. In de Retieseweg wordt er in twee fases gewerkt. Eerst vinden er werken plaats van 22 november, om 23 uur, tot en met 25 november, om 5 uur. Daarna wordt er ook nog gewerkt van 29 november, om 23 uur, tot en met 4 december, om 19 uur.

Tijdens de werken is geen doorgang mogelijk. De omleidingen lopen langs Kievermont, Rijn en Molseweg.